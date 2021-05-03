4 مبادرات صحية للتحول والأمن والرقمنة

كشفت وزارة الصحة عن عمل دراسة تفصيلية عن الدروس المستفادة من جائحة كورونا ، وخلصت الوزارة إلى 11 درساً مستفاداً وبناء عليها، تم اقتراح 4 مبادرات لتكون ضمن مبادرات القطاع الصحي ذات الأولوية، وهي: «مبادرة إعداد استراتيجية برنامج تحول القطاع الصحي، ومبادرة الابتكار في المجال الصحي، ومبادرة الصحة الرقمية الوطنية، ومبادرة الأمن الصحي الوطني».

وأبرزت الوزارة أهم الدروس المستفادة والمتمثلة في تحسين البنية التحتية للمناطق السكنية الواقعة على الأطراف لتحسين شمولية تغطية الرعاية الصحية وتعزيز التواصل وكذلك تمكين الخدمات عن بعد وعلى رأسها الخدمات الصحية، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي ونماذج المحاكاة، واستكمال وتسريع تنفيذ كامل خدمات الرعاية الافتراضية والطب الاتصالي، مع أهمية توطين صناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وصناعة اللقاحات.

الدروس المستفادة

01 تطوير منهجية استجابة للأزمات من خلال نهج واضح وخطة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث، ومشاركتها مع المناطق والتجمعات الصحية

02 تطوير القدرة على إنشاء الملاجئ والمستشفيات ومراكز الاختبار والخيم المؤقتة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للاستجابة للكوارث والأزمات

03 تحسين البنية التحتية للمناطق السكنية الواقعة على الأطراف لتحسين شمولية تغطية الرعاية الصحية وتعزيز التواصل

04 الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ونماذج المحاكاة وأدوات تحليل البيانات لدعم صنع القرار

05 توفير الحلول التكنولوجية المختلفة التي تساعد في الاستجابة للطوارئ

06 استكمال وتسريع التنفيذ الكامل لخدمات الرعاية الافتراضية والطب الاتصالي

07 حصر واستخدام بيانات صحة السكان والتركيز على الأكثر عرضة للخطر

08 توطين صناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوطين صناعة اللقاحات

09 تمكين وتعزيز الصناعة الوطنية والمحتوى المحلي فيما يخص التشخيص واللقاح والعلاج

10 تطوير استراتيجية إدارة التغيير والتواصل أثناء الأزمات والكوارث

11 تطوير برنامج توعوي وطني يشمل محاور الوعي الثقافي والسلوكي (التباعد والنظافة الشخصية ومكافحة العدوى).

المبادرات الـ4

01 إعداد إستراتيجية برنامج تحول القطاع الصحي

العمل على تحديث نطاق الخطة الإستراتيجية الحالية لتشمل القطاع الصحي كاملا من أجل تحسين وتعزيز الصحة وخدمات الرعاية الصحية في المملكة.

02 الابتكار في المجال الصحي

تطوير منظومة الابتكار الوطنية لقطاع الصحة من أجل خلق نظام صحي متين، والمساهمة في تحقيق الاستدامة وتوسيع نطاق فرص الابتكار وزيادة المنتجات.

03 الصحة الرقمية الوطنية

تصميم المخطط المتكامل للرعاية الصحية الافتراضية وعن بعد لتمكين تحول القطاع الصحي على مستوى مقدمي الخدمات بكافة القطاعات

04 الأمن الصحي الوطني

إعداد منظومة وطنية للأمن الصحي تقوم على نهج استراتيجي شامل التقييم للتهديدات الصحية وحالات الطوارئ والكوارث الصحية والوقاية منها والاستعداد والاستجابة لها والتعافي منها (مثل تفشي الأمراض والأوبئة والكوارث الطبيعية والطوارئ الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية)، إضافة إلى تطوير الاكتفاء الذاتي وبناء مقومات المرونة على المدى الطويل.