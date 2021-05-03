اعتراض طائرة مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية

اعترضت قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" طائرة بدون طيار مفخخة اطلقت تجاه المنطقة الجنوبية . وأكدت على أنها تتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية



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