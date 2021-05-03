النيابة تستدعي مصور بائعة الخضار

استدعت النيابة العامة شخصا صور ونشر مقطع فيديو لامرأة تقوم ببيع الخضار، للتحقيق معه وتطبيق الإجراءات النظامية. وهيبت النيابة الجميع باتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد أو المساس بحقوقهم المكفولة نظاماً.



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