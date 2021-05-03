شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم أخفى وافدة مخالفة داخل شاحنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت شرطة الحدود الشمالية في القبض على مقيم ووافدة مخالفة لنظام الإقامة والعمل أخفاها داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحا - حفر الباطن.

وصرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أن دوريات أمن الطرق بمحافظة رفحاء تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الكينية، في العقد الرابع من العمر، ووافدة من ذات الجنسية في العقد الثالث من العمر مخالفة لنظام الإقامة والعمل، بعد أن أخفاها داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحا - حفر الباطن، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية.