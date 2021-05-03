شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جرائم.. ضبط سارقي منازل الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على (7) أشخاص ارتكبوا (7) جرائم في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (7) أشخاص، من أرباب السوابق، (6) مواطنين ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، باستخدام (4) مركبات مسروقة تم استردادها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.