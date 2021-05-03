شكرا لقرائتكم خبر عن «صم الشرقية» يكرم 16 فريقا في ختام برنامجه الرمضاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم نادي الصم بالمنطقة الشرقية برنامجه الرمضاني في الألعاب الرياضية الموجه للصم وضعاف السمع وذلك بمقر النادي بمدينة الدمام وسط مشاركة وحضور رؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة، وممثلي عدد من القطاعات الحكومية والشركات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور ناصر بن صعب الشمري في كلمة ألقاها، أن البرنامج يهدف إلى تفعيل دور النادي في تنمية المواهب المختلفة ومنها الجانب المهاري في النشاط الرياضي واستقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع وإعطاء مساحة كافية للصم لإثبات مهاراتهم في مختلف الأنشطة والاستفادة من مرافق النادي بما يخدم البرامج والفعاليات التي تتنوع في مضمونها منها الثقافي والاجتماعي والرياضي.

وأضاف الشمري أن النادي يعمل على صناعة برامج مبتكرة تلامس اهتمام الصم وتلبي رغباتهم، مما سيعكس لديهم محور يسهم في رفع كفاءة الأداء وينمي مواهبهم وقدراتهم.

وأشار إلى أن النادي يمثل رافدا حيويا للرياضة خاصة فيما يخدم الصم. وألمح إلى أن النادي ينطلق في برامجه النوعية التي يعمل عليها وينفذها برؤية 2030 الوطنية والتي تنقل المملكة إلى مصاف الدول في مختلف المجالات والمناحي إلى جانب العمل على غرس روح العطاء، وكذلك تحقيق الثقة بالنفس لدى الأصم في المجتمع بصورة مختلفة وإظهاره عضوا فاعلا وتسليط الضوء على دوره في المجتمع.

وفي نهاية البرنامج كرم النادي بمشاركة الضيوف الفرق الفائزة في مختلف الألعاب التي بلغت قرابة ١٦ فريقا في لعبة القدم والبلياردو والطائرة والبلوت وغيرها إلى جانب تقديم عرض للأشبال في رياضة التايكوندو.