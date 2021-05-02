شكرا لقرائتكم خبر عن قائد «أمن العمرة»: لم تحدث أضرار لضيوف الرحمن بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة اللواء زايد الطويان، أنه لم تحدث أي أضرار بين ضيوف الرحمن خلال الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة، والوضع الأمني جيد جدا بتعاون جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لقاصدي المسجد الحرام.

وطالب اللواء زايد الطويان من جميع قاصدي بيت الله الحرام الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل المحافظة على صحتهم وسلامتهم.

جاء ذلك خلال استعراض قيادات قوات أمن العمرة بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) خططها الأمنية للعشر الأواخر من شهر رمضان.