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التجارة: استمرار منع 4 ممارسات تسبب التزاحم في المنشآت

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

التجارة: استمرار منع 4 ممارسات تسبب التزاحم في المنشآت

منها إقامة حفل افتتاح المحال التجارية والأسواق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، استمرار منع 4 ممارسات تسبب التزاحم في المنشآت التجارية.

ممارسات ممنوعة: 

وأوضح الحسين، في مقطع فيديو له عبر تويتر، اليوم الأحد، أن الممارسات الممنوعة هي كالتالي:

1- منع دعوة المعلنين والمشاهير لمنافذ البيع.

2- منع إجراء المسابقات في منافذ البيع والمنشآت التجارية.

3- منع إقامة حفل افتتاح المحال التجارية والأسواق.

4- منع التدشين المكاني للخدمات والمنتجات الجديدة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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