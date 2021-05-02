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شكرا لقرائتكم التجارة: استمرار منع 4 ممارسات تسبب التزاحم في المنشآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03
4- منع التدشين المكاني للخدمات والمنتجات الجديدة.
التجارة: استمرار منع 4 ممارسات تسبب التزاحم في المنشآت
منها إقامة حفل افتتاح المحال التجارية والأسواق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، استمرار منع 4 ممارسات تسبب التزاحم في المنشآت التجارية.
ممارسات ممنوعة:
وأوضح الحسين، في مقطع فيديو له عبر تويتر، اليوم الأحد، أن الممارسات الممنوعة هي كالتالي:
1- منع دعوة المعلنين والمشاهير لمنافذ البيع.
2- منع إجراء المسابقات في منافذ البيع والمنشآت التجارية.
3- منع إقامة حفل افتتاح المحال التجارية والأسواق.
4- منع التدشين المكاني للخدمات والمنتجات الجديدة.
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