خطة أمن العمرة في أواخر رمضان: تعزيز التواجد وتأمين سكن المعتمرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد مساعد قائد قوات أمن العمرة لدوريات الأمن، أنه تم تعزيز التواجد الأمني حول الحرمين الشريفين وتأمين سكن المعتمرين والزائرين والمواقف للحفاظ على مركبات الزائرين.

الخطة التشغيلية:

وتابع أن الخطة التشغيلية ارتكزت على تعزيز التواجد الأمني من خلال توزيع الدوريات الرسمية وغيرها، وهي خطة مقسمة إلى 3 محاور، الأول لحفظ الأمن ونشر الطمأنينة ومباشرة البلاغات والحالات الجنائية في المناطق المزدحمة والمناطق الأخرى، واستحداث نظام تحكم في المنطقة المركزية في المناطق المؤدية إلى الحرم لمنع دخول أي شخص لا يحمل التصريح.

مواقف السيارات:

أما المحور الثاني هو مواقف سيارات المعتمرين والمصلين والزوار، حيث تم تأمينها بالعدد الكافي من دوريات الأمن الرسمية والسرية في مراكز التجمع والمناطق المحيطة بها.



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