قائد قوات أمن العمرة: الوضع الأمني جيد جدًّا ولا أضرار بسبب أمطار مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شدد نائب مدير الأمن العام، قائد قوات أمن العمرة، اللواء زايد الطويان، على جميع قاصدي بيت الله الحرام بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ من أجل المحافظة على صحتهم وسلامتهم.

تعاون الجميع:

جاء ذلك خلال مؤتمر قيادات قوات أمن العمرة لاستعراض خططها الأمنية للعشر الأواخر من شهر رمضان، أن الوضع الأمني جيد جدًّا بتعاون جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لقاصدي المسجد الحرام.

وتابع الطويان أنه لم تحدث أي أضرار بين ضيوف الرحمن خلال الأمطار التي شهدتها منطقة مكة المكرمة خلال الأيام الماضية.

الخطط المرورية:

من جهته، قال مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور: إن الخطط المرورية تحقق أهدافها حتى الآن.

مراكز الضبط الأمني:

أما مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن الطرق فأكد أن استخدام التقنية ساهم في تقليل مدة الانتظار في مراكز الضبط الأمني، وأن الخطط الخاصة بأمن الطرق استكملت مستهدفات كاملة من خلال ما توفر من تجهيزات تقنية وبشرية لتقليل مدة الانتظار، وتحديد مسارات خاصة للمعتمرين خلال الـ20 يومًا الماضية من شهر رمضان.



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