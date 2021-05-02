بك تجربة فريدة في التسوق الإلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت شركة جاهز الدولية تطبيقها الجديد بك (pik) للتجارة الإلكترونية، لتوفير تجربة تسوق إلكترونية فريدة توفر الوقت والجهد، وتمنح العميل راحة استثنائية بإيجاد ما يطلبه في سلة واحدة.

متجر بك:

وانطلق العمل بمتجر “بك” للتجارة الإلكترونية السريعة، تحت شعار ‏(بِك شرى لك وقتك وراحتك واختصر لك هم المشاوير)، مقدمًا أفضل الخدمات للعملاء؛ ما قوبل باستحسان كبير، وإشادة بالخدمات المقدمة من قبل المتجر.

خدمات مميزة:

واعتبر عدد من المتسوقين أن الخدمات التي أوجدها “بك” لم تتوفر في متاجر أخرى تعمل في المجال ذاته، مؤكدين سهولة التعامل مع المتجر عبر أجهزة الهاتف.

الجدير بالذكر أن “بك” يُعد أول متجر “إلكتروني” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعمل بطريقة (التجارة السريعة) وهي طريقة بدأت تنتشر في أمريكا وبعض دول أوروبا، حيث يُعد عبارة عن دمج بين التجارة الإلكترونية وتطبيقات التوصيل.

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