ضبط مزرعة دواجن ومسلخ مخالف في عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلة في بلدية سلطان، وبالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مزرعة لتربية وذبح الدواجن بطرق مخالفة وعشوائية.

مزرعة ومسلخ:

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط مزرعة دواجن ومسلخ غير نظامي وسط إحدى المزارع بحي المحالة بمدينة أبها، تديره عمالة وافدة لا تحمل شهادات صحية وتقوم بتربية وذبح وتسويق الدجاج اللاحم والحمام والبط مجهول المصدر في بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية، وجرى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، فيما تم مصادرة جميع أدوات السلخ في الموقع وإتلاف أكثر من 70 دجاجة مذبوحة كانت مجهزة للتوزيع.

إغلاق الموقع:

كما تم إغلاق الموقع من قبل المختصين ببلدية سلطان تمهيدًا للاتخاذ الإجراءات النظامية بحق صاحب المزرعة من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحكم الاختصاص.

وأكد الحميدي أن الأمانة مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وسلامة المواد الغذائية المعروضة، مشيرًا إلى أهمية دور متابعات الخليج 365 والمقيم في تعزيز ودعم مسيرة الأمانة في تقديم خدمات بلدية صحية والإبلاغ عن أي نشاط يتنافى مع الاشتراطات البيئية والصحية من خلال رقم الطوارئ 940.



شارك الخبر