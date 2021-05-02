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المدني يحذر من أمطار رعدية ربيعية على بعض المناطق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

المدني يحذر من أمطار رعدية ربيعية على بعض المناطق

الحالة تصحبها رياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول

متابعات الخليج 365 - واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداءً من يوم الغد حتى الجمعة الموافق 1442/9/25 هـ على أجزاء من مناطق المملكة ,
تتأثر من هذه الأجواء مناطق ( عسير ، الباحة ، جازان ، مكة المكرمة ، ) بهطول أمطار متوسطة الى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول ، بينما ستكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقة نجران .

مخاطر محتملة: 

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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