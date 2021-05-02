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شكرا لقرائتكم السديس: احذروا إضاعة الوقت في الهواتف ومواقع التواصل خلال العشر الأواخر من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السديس: احذروا إضاعة الوقت في الهواتف ومواقع التواصل خلال العشر الأواخر من رمضان
سرد فضائل تلك الأيام وحث على استغلالها
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، على ضرورة اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
إضاعة الوقت:
كما حذر الشيخ السديس في كلمة له بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، من إضاعة الوقت في الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام المباركة، موضحًا أن الرسول ﷺ كان في العشرين يومًا الأولى من رمضان يخلط الصيام بين النوم والقيام، وعندما تدخل العشر الأواخر يجتهد في العبادة والطاعة أكثر مما كان يفعل في سواها.
الإجراءات الاحترازية:
وشدد كذلك على ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية من فيروس كورونا؛ حفاظًا على الصحة، كما سرد فضائل العشر الأواخر من رمضان وحث على استغلالها.
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