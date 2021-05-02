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السديس: احذروا إضاعة الوقت في الهواتف ومواقع التواصل خلال العشر الأواخر من رمضان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

السديس: احذروا إضاعة الوقت في الهواتف ومواقع التواصل خلال العشر الأواخر من رمضان

سرد فضائل تلك الأيام وحث على استغلالها

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، على ضرورة اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

إضاعة الوقت: 

كما حذر الشيخ السديس في كلمة له بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، من إضاعة الوقت في الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام المباركة، موضحًا أن الرسول ﷺ كان في العشرين يومًا الأولى من رمضان يخلط الصيام بين النوم والقيام، وعندما تدخل العشر الأواخر يجتهد في العبادة والطاعة أكثر مما كان يفعل في سواها.

الإجراءات الاحترازية: 

وشدد كذلك على ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية من فيروس ؛ حفاظًا على الصحة، كما سرد فضائل العشر الأواخر من رمضان وحث على استغلالها.

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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