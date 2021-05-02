شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية بولندا أنجي دودا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، للرئيس أنجي دودا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.