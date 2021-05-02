شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية مختصة تناقش تسعيرة خدمات الإنترنت والتوسع في الـG5 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى خلال اجتماعها - عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، مع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، وكبار مسؤولي الهيئة من نواب ومديري الإدارات، التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

واستعرض أعضاء اللجنة مع مسؤولي الهيئة أبرز أعمال وإنجازات الهيئة التي تحققت خلال عام التقرير، بجانب بحث عدد من المحاور التي تتعلق بخدمة الإنترنت وتسعيرها، ومعالجة سرعاتها، والتوسع في نشر النطاق العريض والتوسع في الجيل الخامس، ومعالجة شكاوى العملاء، وإعادة النظر في سياسة الاستخدام العادل ومراجعة الرسوم المفروضة على الرقم الموحد 9200.

كما بحث المجتمعون إمكانية تفعيل خدمة الاتصالات عبر الأقمار الفضائية، وعرضا لأبرز المستجدات في ضم القطاع البريدي إلى اختصاص الهيئة، وما تم بشأن دراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية، والجهود المبذولة في الحد من الرسائل الاحتيالية.

من جهة ثانية، عقدت اللجنة اجتماعا آخر مع مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس ماجد الشدي، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1441 / 1442هـ ، حيث استعرض الاجتماع أبرز إنجازات الهيئة التي تحققت خلال عام التقرير، وأهم التحديات والمعوقات.