هندسة «المركاز» بجدة بين عراقة التراث وتطبيق المعايير العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تظهر الخيمة الرمضانية «المركاز» في حلتها الجديدة للعام الثاني على التوالي متعايشة مع روحانيات هذا الشهر الفضيل بطابع تصميمي هندسي يجمع بين عراقة التراث وتطبيق المعايير العالمية، من خلال توظيف فن الديكور، وتنسيق الألوان والإضاءات، بما يتلاءم مع «المركاز» كموروث اعتاد عليه مجتمع جدة قديما وحديثا للاجتماع واللقاءات في الحارات. ويشكل «المركاز» وجهة مميزة للمئات من الزوار للاستماع بأوقاتهم في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة وتذوق أفضل الأطباق السعودية، والشرقية، والأوروبية. الخيمة الرمضانية «المركاز»:





أحد مشاريع الهيئة العامة للترفيه



بطابع تصميمي هندسي يجمع بين عراقة التراث وتطبيق المعايير العالمية



تكتسي الخيمة بطابع الرونق الشعبي الذي يعبر عن هوية جدة التاريخية



وسط مراعاة أعلى درجات الجودة من حيث إدارة سلامة الأغذية



يقدم أفضل الأطباق السعودية، والشرقية، والأوروبية، والصينية، والهندية



بإشراف مجموعة من أفضل الطهاة من مختلف دول العالم



تقدم الأطعمة للزوار بمشاركة عدد من الشاب السعودي الماهرين في مجال الطبخ



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