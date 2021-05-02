شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: لا تجعلوا أيام العيد فرصة لارتفاع حالات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 1120 حالة، و11 وفاة، فيما سجلت 9705 حالات نشطة، منها 1351 حالة حرجة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت تذبذبا في تسجيل الحالات المسجلة في المملكة، تفاوتت بين الارتفاع والنزول، مما يؤكد الحذر والتقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة وهي مرحلة مهمة جدا، مشيرا إلى أن الحال ينطبق على الحالات الحرجة التي تسير باتجاه الحالات المسجلة نفسه.

وعن سير اللقاحات في المملكة قال «إن إجمالي جرعات اللقاح وصل إلى 9,540,336 جرعة معطاة، في مراكز اللقاح كافة بمناطق المملكة، التي يتجاوز عددها الـ590 مركزا»، مؤكدا أن مواعيد أخذ الجرعة ستكون متاحة.

وشدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد، على الجميع ضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي.

من جانبه جدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة التأكيد على منع 4 ممارسات تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية، ومن ضمنها منع المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور.

ونبه إلى معاقبة المعلنين الداعين للتجمع والتزاحم، مشيرا الى أنه خلال شهري شعبان ورمضان أغلق 11 مولا ومركزا تجاريا، منها مول في تبوك أدخل 10 آلاف متسوق، ولم يلتزم بالطاقة الاستيعابية، ومركزان تجاريان في عرعر ونجران استعانا بمعلنين في «سناب شات» وتجاوزت الطاقة الاستيعابية 4 آلاف متسوق، ومركز تجاري في الباحة استعان بمعلنين لإقامة حفل افتتاح وتوزيع هدايا.

وأشار إلى أن الوزارة أحالت 18 معلنا ومعلنة على «سناب شات» للجهات المختصة لعدم التزامهم بالإجراءات والإعلان للتجمع وزيارة المنشآت، من بينهم معلنة تسببت في مخالفة 6 منشآت وإغلاق منشأتين في عرعر لعدم التزامها بالإجراءات والإعلان ودعوة المتسوقين لزيارة تلك المنشآت.

وأوضح الحسين أن الفترة المقبلة يتوقع تزايد الإقبال من المستهلكين على محلات بيع مستلزمات العيد، مثل الملابس والذهب والمجوهرات والحلويات، مفيدا أنه لتجنب الزحام قدمت الوزارة للمستهلك 3 نصائح، وهي تجنب التسوق في أوقات الذروة «9م - 2ص»، والتسوق في أوقات مختلفة مثل الفترة الصباحية أو بعد الظهر، والتسوق عبر المتاجر الالكترونية الموثوقة، مشيرا إلى أن التسوق خارج أوقات الذروة يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند «الكاشير» بنسبة 90% من 30 دقيقة إلى 3 دقائق فقط.

وأضاف بأنه تم توجيه المنشآت التجارية والأسواق في حال الوصول للطاقة الاستيعابية الكافية داخل المول، بإغلاق المداخل وعدم استقبال عملاء جدد والاعتذار منهم، ومنع أي زحام في الخارج، مبينا أن المولات ملزمة بباركود التجمع لتطبيق «توكلنا» للتحكم في الطاقة الاستيعابية.

من جانبه قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع «إنه مع دخولنا في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، واقتراب الموعد الشرعي لحلول زكاة الفطر؛ نود أن نعرفكم على المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تعد منصة رسمية للتبرعات، التي تأسست بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتكون الحل الأمثل لإيصال المتبرع بالمحتاج من خلال تبرع سهل وشفاف.

أبرز ما قاله متحدث الصحة:







أخذ المسحة قبل تلقي اللقاح لا مبرر له ولا يستدعي ذلك



جميع من هم فوق الـ75 عاما سيكون مرحبا بهم لأخذ اللقاح دون حجز مسبق



اللقاح لا يؤثر على نتيجة فحص كورونا



أبرز ما قاله متحدث التجارة