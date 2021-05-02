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25,639 مخالفة لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - ‏ بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من 25,639 مخالفة، وذلك للمدة من 13 / 9 / 1442هـ حتى 19 / 9 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ7888، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5431.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

توزيع المخالفات على المناطق:


  • الرياض 7888
  • مكة المكرمة 5431
  • الشرقية 4090
  • القصيم 1871
  • المدينة المنورة 1449
  • الجوف 1313
  • حائل 856
  • تبوك 826
  • عسير 784
  • الباحة 494
  • الحدود الشمالية 348
  • جازان 156
  • نجران 133

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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