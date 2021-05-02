25,639 مخالفة لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ7888، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5431.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
توزيع المخالفات على المناطق:
- الرياض 7888
- مكة المكرمة 5431
- الشرقية 4090
- القصيم 1871
- المدينة المنورة 1449
- الجوف 1313
- حائل 856
- تبوك 826
- عسير 784
- الباحة 494
- الحدود الشمالية 348
- جازان 156
- نجران 133
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