25,639 مخالفة لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏ بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد 25,639 مخالفة، وذلك للمدة من 13 / 9 / 1442هـ حتى 19 / 9 / 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ7888، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5431. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن. توزيع المخالفات على المناطق:





الرياض 7888



مكة المكرمة 5431



الشرقية 4090



القصيم 1871



المدينة المنورة 1449



الجوف 1313



حائل 856



تبوك 826



عسير 784



الباحة 494



الحدود الشمالية 348



جازان 156



نجران 133



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