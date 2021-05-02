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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس، في تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب الذي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق جدول زمني يستمر على مدار العام.

يشار إلى أن الرئاسة تقوم بعمليات دورية لتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وتحقيقا لتوجيهات القيادة الرامية إلى بذل الغالي والنفيس للحرمين الشريفين وقاصديهما.

من جهة ثانية عمدت الوكالة العامة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية ممثلة بإدارة تجربة ضيف الرحمن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى تركيب ألواح (Qr) باركود الخاصة بنظام قياس الرضا التفاعلي عبر التطبيقات الذكية داخل المسجد الحرام، وذلك للوصول إلى أقصى استفادة من الخدمات الالكترونية، وتسخيرها في خدمه قاصدي المسجد الحرام بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأوضح مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن عيسى الهذلي، أن خطة الإدارة تشمل تركيب 75 لوحا أكريليكا Qr باركود، توزع في جميع أنحاء المسجد الحرام، مع مرعاة أن تكون في أماكن مرئية للجميع، وأن تتوافق مع رحلة ضيف الرحمن داخل المسجد الحرام، وأن تشتمل على جميع المحطات الرئيسة بها.

وبين مدير الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار المهندس فارس المسعودي، أن النظام الجديد لقياس الرضا يمكن قاصدي المسجد الحرام من الاختيار من بين 6 لغات عالمية، وأيضا تحديد موقع الاستبيان، وذلك من أجل التسهيل على قاصدي المسجد الحرام في قياس رضاهم عن الخدمات المقدمة.