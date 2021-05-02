جمع صلاتي التراويح والقيام مع العشاء لمنع تفشي كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تأكيدها على ما نشر في تاريخ 29 / 8 / 1442هـ، بناء على ما ورد من وزارة الصحة، بشأن جمع صلاتي التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألا تتجاوز 30 دقيقة. وحثت الوزارة في بيانها أمس على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناء على ما ورد من الجهات المختصة، وذلك لما يتطلبه الوضع الحالي من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.



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