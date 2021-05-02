شكرا لقرائتكم خبر خطوات زمنية لترشيحات مجالس إدارة شركات الطوافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الحج والعمرة أخيرا 5 خطوات زمنية لاستقبال الترشيحات لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف، قوامها 14 يوما، حيث تستمر فترة استقبال الطلبات حتى اليوم، فيما سيتم الإعلان عن القائمة الابتدائية للمرشحين في 8 مايو الحالي، لتفتح بعدها الوزارة باب الاعتراض والنظر في الاعتراضات المقدمة، على أن تصدر القوائم الرئيسة في 11 مايو.

وحددت الوزارة شروطا للتقدم على وظائف إدارة شركات أرباب الطوائف منها «أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، الدرجة العلمية (إرفاق صورة من المؤهل العلمي، ومعادلة الشهادات من الجامعات الخارجية)، وأن يكون المتقدم أحد مساهمي المؤسسة».

من جانب آخر دعت الوزارة جميع مؤسسات أرباب الطوائف إلى فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف، وذلك بحسب الشروط والجدارات ومتطلبات الخبرة الموضحة والتي تضم 12 عضوا في مجالس الإدارة.

خطوات استقبال الترشيح لمجالس إدارة شركات أرباب الطوئف







28 أبريل الإعلان عن فتح باب الترشيح



28 أبريل حتى 3 مايو استقبال طلبات الترشيح



8 مايو الإعلان عن القائمة الابتدائية للمرشحين



9- 10 مايو فتح باب الاعتراض



11 مايو إصدار القوائم النهائية



شروط التقدم على وظائف إدارة شركات أرباب الطوائف:





أن يكون المتقدم سعودي الجنسية



الدرجة العلمية (إرفاق صورة من المؤهل العلمي، ومعادلة الشهادات من الجامعات الخارجية)



أن يكون المتقدم أحد مساهمي المؤسسة



توقيع التعهد المرفق بألا يكون المرشح موظفا حكوميا ( مدنيا أو عسكريا) عند مباشرة عضوية مجلس الإدارة حال انتخابه



استيفاء الجدارات بحسب القائمة المرفقة



أعضاء مجلس الإدارة في شركات الطوافة: