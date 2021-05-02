خطوات زمنية لترشيحات مجالس إدارة شركات الطوافة

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وحددت الوزارة شروطا للتقدم على وظائف إدارة شركات أرباب الطوائف منها «أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، الدرجة العلمية (إرفاق صورة من المؤهل العلمي، ومعادلة الشهادات من الجامعات الخارجية)، وأن يكون المتقدم أحد مساهمي المؤسسة».
من جانب آخر دعت الوزارة جميع مؤسسات أرباب الطوائف إلى فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف، وذلك بحسب الشروط والجدارات ومتطلبات الخبرة الموضحة والتي تضم 12 عضوا في مجالس الإدارة.
خطوات استقبال الترشيح لمجالس إدارة شركات أرباب الطوئف
- 28 أبريل الإعلان عن فتح باب الترشيح
- 28 أبريل حتى 3 مايو استقبال طلبات الترشيح
- 8 مايو الإعلان عن القائمة الابتدائية للمرشحين
- 9- 10 مايو فتح باب الاعتراض
- 11 مايو إصدار القوائم النهائية
شروط التقدم على وظائف إدارة شركات أرباب الطوائف:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- الدرجة العلمية (إرفاق صورة من المؤهل العلمي، ومعادلة الشهادات من الجامعات الخارجية)
- أن يكون المتقدم أحد مساهمي المؤسسة
- توقيع التعهد المرفق بألا يكون المرشح موظفا حكوميا ( مدنيا أو عسكريا) عند مباشرة عضوية مجلس الإدارة حال انتخابه
- استيفاء الجدارات بحسب القائمة المرفقة
أعضاء مجلس الإدارة في شركات الطوافة:
- عضو مجلس إدارة (استراتيجي، اقتصادي)
- عضو مجلس إدارة (استثماري أو القطاع المصرفي)
- عضو مجلس إدارة (خبير قطاع حج)
- عضو مجلس إدارة (مالي، اقتصادي)
- عضو مجلس إدارة (قانوني)
- عضو مجلس إدارة (إدارة، موارد بشرية)
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