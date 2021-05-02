رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة 5 شوال

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وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة بأنه إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 29 يناير 2021م، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من الواحدة صباح الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداء من الساعة الـ1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، للفئات المحددة.
ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويستثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.
وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.
وأوضح أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
وحث المسافرين على أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى، تفاديا لأي إشكالات أو صعوبات قد تواجههم، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة، التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.
فئات مسموح لها بالسفر للخارج بداية من 5 شوال:
- المحصنون بجرعتين كاملتين
- المحصنون بجرعة واحدة شريطة مرور أسبوعين
- المتعافون من كورونا شريطة مرور أقل من 6 أشهر من الإصابة
- من تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة تقديم بوليصة تأمين معتمدة
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