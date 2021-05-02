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الأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار الربيعية

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- بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من اليوم حتى الجمعة المقبل هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد، مصحوبة برياح نشطة تصل سرعة الرياح معها إلى 45 كلم/ س على مناطق ( نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

ولا يستبعد أن تتأثر المحافظات الساحلية لتلك المناطق بالسحب الرعدية الممطرة والتيارات الهابطة.

وهطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول على محافظات في منطقة الباحة.

كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظتي رجال ألمع ومحايل ومركزي قنا والشفاء وعقبة جمامه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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