شكرا لقرائتكم خبر الأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار الربيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من اليوم حتى الجمعة المقبل هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد، مصحوبة برياح نشطة تصل سرعة الرياح معها إلى 45 كلم/ س على مناطق ( نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

ولا يستبعد أن تتأثر المحافظات الساحلية لتلك المناطق بالسحب الرعدية الممطرة والتيارات الهابطة.

وهطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول على محافظات في منطقة الباحة.

كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظتي رجال ألمع ومحايل ومركزي قنا والشفاء وعقبة جمامه.