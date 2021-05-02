جائزتان للهدلق والحديثي في أولمبياد مندليف للكيمياء

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وفاز الطالب محمد الهدلق بالصف الأول الثانوي بمدارس الرواد العالمية بالميدالية البرونزية، ونال الطالب محمد الحديثي بالصف الثالث الثانوي بمدارس الرياض الأهلية العالمية الميدالية البرونزية.
ومثل الطالبان من تعليم الرياض المملكة ضمن فريق «موهبة» المكون من 6 طلاب، ليرتفع رصيد المملكة من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 3 ميداليات فضية و15 برونزية.
ونوه مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي، بهذا الإنجاز، مؤكدا أن ما حققه طلاب تعليم الرياض هو فخر لتعليم المنطقة الزاخر بالطلاب المبدعين والموهوبين في مختلف العلوم والمجالات.
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