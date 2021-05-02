شكرا لقرائتكم خبر جائزتان للهدلق والحديثي في أولمبياد مندليف للكيمياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت إدارة تعليم منطقة الرياض جائزتين عالميتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2021، الذي أقيم عن بعد خلال المدة من 20 إلى 26 أبريل الماضي، كما أعلنت نتائجه أمس في العاصمة الروسية موسكو.

وفاز الطالب محمد الهدلق بالصف الأول الثانوي بمدارس الرواد العالمية بالميدالية البرونزية، ونال الطالب محمد الحديثي بالصف الثالث الثانوي بمدارس الرياض الأهلية العالمية الميدالية البرونزية.

ومثل الطالبان من تعليم الرياض المملكة ضمن فريق «موهبة» المكون من 6 طلاب، ليرتفع رصيد المملكة من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 3 ميداليات فضية و15 برونزية.

ونوه مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي، بهذا الإنجاز، مؤكدا أن ما حققه طلاب تعليم الرياض هو فخر لتعليم المنطقة الزاخر بالطلاب المبدعين والموهوبين في مختلف العلوم والمجالات.