مجال إدارة الأعمال يوفر فرصا وظيفية ومسارات مهنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد تخصص إدارة الأعمال خيارا شائعا لمعظم الطلاب، وذلك لأنه يوفر المعرفة والمهارات الأكاديمية وفرص عمل كثيرة ويساعد على فهم واسع للأعمال في مجالات مختلفة، بما في ذلك التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والموارد البشرية والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل. «مكة» رصدت بعض المعلومات المهمة التي تحتاج إلى معرفتها حول الدراسة في تخصص إدارة الأعمال. وظائف مرتبطة مباشرة بشهادتك: • محلل اكتواري • مستشار أعمال • محلل الأعمال • مدير تطوير الأعمال • محاسب إداري • مصرفي استثماري للشركات • محلل بيانات • عالم البيانات • محاسب • مؤمن التأمينات • مستشار إداري • مدير المشروع • مدير المخاطر • سمسار البورصة • مدير موارد بشرية وظائف تستفيد من تخصص إدارة الأعمال: • مدير الإنشاءات • محامي التكاليف • مهندس بيئي • مدقق خارجي • مسؤول الموارد البشرية • مدير اللوجستيات والتوزيع • تنفيذي تسويق • مستشار الرهن العقاري • مدير التجزئة • محلل أنظمة • مدير العمليات • مندوب مبيعات • مدير تسويق • مدير مالي مهارات لسيرتك الذاتية تتيح لك دراسة تخصص إدارة الأعمال تطوير فهم واسع لمؤسسات الأعمال. تزودك بمعرفة خاصة بالموضوع في مجالات مثل الأسواق والعملاء والتمويل والعمليات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسياسة واستراتيجية الأعمال. ستكتسب عددا من المهارات القابلة للتحويل في دراستك، بما في ذلك: • فهم السلوك التنظيمي والهيكل • التفكير التحليلي والنقدي • نهج إبداعي لحل المشكلات • اتخاذ قرار • التواصل الكتابي والشفوي • الحساب والقدرة على البحث وتفسير واستخدام البيانات التجارية والمالية • الاعتماد على الذات والمبادرة والقدرة على إدارة الوقت والمشاريع والموارد • تقدير أسباب وآثار التغيرات الاقتصادية والخارجية الأخرى. مهارات عامة وأساسية يفضلها أصحاب العمل: بمجرد أن تصبح مؤهلا لتخصص إدارة الأعمال ستحصل على مجموعة من المهارات التي تتيح لك العمل في مجالات مختلفة: • التواصل • التفكير الاستراتيجي • إجادة برامج المايكروسوفت أوفيس • إدارة الوقت والقيادة • إدارة قواعد البيانات • مهارات كتابية • حل المشكلات • الإشراف والتفويض والعمل الجماعي • المهارات التنظيمية • المهارات الإدارية العامة الإيجابيات • امتلاك المعرفة في العديد من المجالات • تطوير العلاقات الشخصية • إنشاء مشاريع الأعمال مثل المحاسبة والإدارة والمبيعات التي ستميزك عن غيرك • المرونة المهنية • زيادة فرص العمل • الشعور بثقة أكبر في التعامل مع الأشخاص في مكان العمل • استخدام أحدث حزم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات • فهم احتياجات العملاء وتقديم خدمة تفوق توقعاتهم السلبيات • تتطلب الوظائف المتقدمة درجة الماجستير • تحتاج سنوات من الخبرة للعمل لأي منصب إداري • ساعات العمل الطويلة • منافسة قوية على المناصب الإدارية مجالات العمل • الموارد البشرية • التسويق • العلاقات العامة • المحاسبة • نظم المعلومات الحاسوبية • البنوك والمؤسسات المالية الأخرى • مراكز التوزيع • شركات التأمين • منظمات المبيعات والمتاجر وتجار التجزئة

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