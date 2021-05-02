تنفيذ 4 جسور مشاة في حاضرة الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 4 جسور للمشاة في حاضرة الدمام، بهدف خدمة العابرين والحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة، وذلك ضمن خطتها المتبعة لتنفيذ عدد من الجسور في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن الجسور التي جرى الانتهاء منها، تشمل طرق الملك فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد (الجسر الرابع)، والخليج بالدمام، والملك عبدالله بن عبدالعزيز بمحافظة الخبر، مشيرا إلى أن هذه الجسور تم إنشاؤها أمام المجمعات التجارية الكبيرة حفاظا على سلامة الجميع.

وأفاد بأن أمانة الشرقية تعمل حاليا على تنفيذ المراحل الأخيرة من جسر مشاة على طريق الملك خالد بن عبدالعزيز لربط حي الخزامى؛ بحي الجسر بالعزيزية في الخبر، ليصبح عدد جسور المشاة المنفذة في حاضرة الدمام 18 جسرا، لافتا إلى أن هناك معايير عدة مطلوبة في الطرق لوضع جسر المشاة، أبرزها المشاكل المرورية وغيرها، مبينا أنه جرى تنفيذ الجسور وفقا للمعايير الهندسية مع وجود مصاعد كهربائية لاستخدامها من قبل كبار السن وذوي الإعاقة.