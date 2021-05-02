شكرا لقرائتكم خبر 250 متطوعا يشاركون في طلاء مبان سكنية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحسين المشهد البصري عبر طلاء المباني السكنية في أحياء مكة المكرمة، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بوكالة الخدمات، مبادرة «عمار السعودية» بمشاركة الفرق التطوعية وبدعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ونظمت المبادرة إدارة التطوع البلدي، حيث شملت طلاء واجهات 160 مبنى سكنيا وإضافة الرسومات الجمالية على المباني بمشاركة 250 متطوعا ومتطوعة. وتأتي هذه المبادرة ضمن الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي تتبناها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة؛ لتمكين الأعمال التطوعية وتفعيل المبادرات النوعية لخدمة المجتمع من خلال منصة أصدقاء التطوع البلدي التي أطلقتها الأمانة أخيرا لتعزيز المشاركة المجتمعية والحفاظ على المكتسبات الحضرية بالعاصمة المقدسة وتنميتها.

كانت هذه تفاصيل خبر 250 متطوعا يشاركون في طلاء مبان سكنية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.