«سقيا» الخيرية توزع 2000 وجبة إفطار صائم يوميا

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وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن درهم، أن الجمعية تعمل على توفير نحو 60,000 وجبة إفطار جافة طيلة شهر رمضان الكريم بواقع 2000 وجبة يوميا، يتم توزيعها عبر نقاط توزيع اتباعا للإجراءات الصحية الاحترازية، كما شاركت بتوزيع 1625 سلة غذائية للأسر المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف أن مشروع «سقيا المياه» الذي تواصل الجمعية تنفيذه في رمضان يستهدف توزيع 5000 كرتون بالتنسيق مع عدد من الجهات المستفيدة، كالأربطة والأوقاف الخيرية في العاصمة المقدسة، وتأمين المياه في برادات طريق جياد المؤدية إلى الحرم بالتعاون مع وقف سنابل الخير، موضحا أن صدقات سقيا الماء تعزز مفهوم العطاء وترسخ قيم الرحمة والتعاطف، إضافة إلى أنها أفضل الصدقة.
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