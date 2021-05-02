شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من هبوب أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا الدفاع المدني الجميع لتوخي الحذر بسبب احتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة.

وقال الدفاع المدني في بيان له أن هناك احتمالية لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من يوم الغد حتى يوم الجمعة الموافق 25/9/1442.

وأضح أيضًا أن هذه الحالة المطرية ستشمل مناطق "عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة" بالإضافة لهبوب رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظًا على سلامتهم.