شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ادفع زكاة الفطر من خلال منصة إحسان في أقل من 30 ثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة " إحسان " عن إمكانية دفع زكاة الفطر من خلال المنصة في أقل من 30 ثانية وبأي وقت، حيث ستتكفل بإخراج الزكاة عنك في موعدها الشرعي.

وأبرز مقطع فيديو للمنصة على "تويتر" خطوات الاستفادة من الخدمة ودفع الزكاة من خلالها وهى:

- اختر زكاة الفطر من المنصة.

- اختر المنطقة التي تريد اخراج زكاتك فيها.

- حدد عدد الأفراد الذي تريد الزكاة زكاتك عنهم.

- اختر ادفع الزكاة.