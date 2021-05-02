شكرا لمتابعة خبر عن عدسة " صدى " ترصد أجواء العشر الوسطى لضيوف بيت الله الحرام في رمضان لعام 1442هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي & تصوير: عبدالعزيز حامدي (صدى):

حرص ضيوف بيت الله الحرام استغلال العشر الوسطى في شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ بحجز مواعيد للعمرة والصلاة والدعاء والابتهال لله بأن يغفر لهم ويتقبل منهم الصالح من الأعمال والأقوال.

وقد رصدت عدسة مصور " صدى " الأستاذ/ عبدالعزيز حامدي قاصدي بيت الله الحرام خلال العشر الوسطى من رمضان وكذلك جهود رجال الأمن في توجيه المعتمرين والمصلين والإلتزام بتطبيق الإجراءات إحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ” وكذلك وسط هطول أمطار على مكة المكرمة خلال الأيام الماضية.

الجدير بالذكر أن معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن السديس قد أعلن أن صلاة القيام ستقام الساعة (١٢:٤٥) اعتباراً من هذه الليلة.