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وزير الخارجية ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية يناقشان القضايا الإقليمية والدولية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيالها.

كما تم التطرق إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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