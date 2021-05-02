شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية يناقشان القضايا الإقليمية والدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيالها.

كما تم التطرق إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.