اخبار السعوديه

خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت بتطبيق أبشر أفراد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت بتطبيق أبشر أفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت خدمة " فرجت " عن خطوات التحقق من فواتير الخدمة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني " أبشر أفراد ".

وأوضح " انفوجرافيك " خطوات التحقق وهى:

1- الدخول إلى حسابك في تطبيق " أبشر أفراد " .

2- الضغط على " خدماتي " ومن ثم اختيار من تبويب " خدمات أخرى فرجت ".

3- اختيار التحقق من الفاتورة.

4- إدخال رقم الفاتورة.

5- اختيار التحقق من رقم الفاتورة.

6- تظهر لك نتيجة التحقق ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.

و " فرجت " خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا