شكرا لمتابعة خبر عن خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت بتطبيق أبشر أفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أبشر أفراد

أوضحت خدمة " فرجت " عن خطوات التحقق من فواتير الخدمة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "".

وأوضح " انفوجرافيك " خطوات التحقق وهى:

1- الدخول إلى حسابك في تطبيق " أبشر أفراد " .

2- الضغط على " خدماتي " ومن ثم اختيار من تبويب " خدمات أخرى فرجت ".

3- اختيار التحقق من الفاتورة.

4- إدخال رقم الفاتورة.

5- اختيار التحقق من رقم الفاتورة.

6- تظهر لك نتيجة التحقق ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.

و " فرجت " خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة للسجون يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.