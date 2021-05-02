شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " عسيري " : قرار منع دخول المنتجات اللبنانية يستهدف المافيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

أكد السفير علي عواض عسيري، سفير المملكة الأسبق في لبنان أن منع دخول المنتجات اللبنانية يستهدف المافيا وليس اللبنانيين.

وقال "عسيري" خلال لقائه ببرنامج "سؤال مباشر" المذاع على قناة "العربية"، أن قرار منع دخول المنتجات اللبنانية للمملكة ليس المستهدف منه الشعب اللبناني.

وأضاف: "المستهدف المافيا اللي تهرب المخدرات وتسهدف أبناء منطقتنا في الخليج العربي".

وتابع: "البيان لم يقفل الباب ولكن يوجه الحكومة اللبنانية لاتخاذ اجرارات صارمة تجاه المافيا وفي حالة وجود ضامنات سيعود الوضع كما كان لأننا حريصون على شبابنا وشباب المنطقة".

وكانت المملكة قد أعلنت الأسبوع الماضي منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها.