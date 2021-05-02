شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "السديس" يعلن عن موعد صلاة التهجد في الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلن الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن موعد صلاة التهجد في الحرم المكي.

وقال "السديس" أن صلاة التهجد في الحرم المكي تقام الساعة 12:45، مشيرًا لضرورة التقيد بالتدابير الوقائية حفاظًا على الصحة.

وجاء ذلك خلال كلمة "السديس" بمناسبة العشر الأواخر من رمضان.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد أعلنت عن عدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.