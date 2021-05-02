شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. هنود يشكرون المملكة بطريقتهم الخاصة بعد إمدادهم بأطنان من الأوكسجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): عبر ناشطون هنود عن شكرهم للممكة بطريقتهم الخاصة، بعد قيام الأخيرة بتزويدهم بملايين الأطنان من الأوكسجين مع تفاقم أزمة عبر ناشطون هنود عن شكرهم للممكة بطريقتهم الخاصة، بعد قيام الأخيرة بتزويدهم بملايين الأطنان من الأوكسجين مع تفاقم أزمة كورونا في الهند. ونشر ناشطون مقاطع فيديو احتفاء بوصول الشاحنات المحملة بالأوكسجين إلى الهند، وأرفقوا معها تعليقات وأغاني تعبر عن مدى امتنانهم وتقديرهم لما قدمته المملكة لهم. يذكر أن المملكة قامت مؤخراً بشحن 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند، وسط سعي نيودلهي لسد النقص الحاد في الأوكسجين.