شكرا لمتابعة خبر عن وزير النقل يوجه رسالة للمواطنين بعد رفع تعليق السفر إلى الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير النقل، صالح الجاسر، رسالة للمواطنين عقب إعلان وزارة الداخلية رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو الجاري.

وكتب على حسابه بموقع "تويتر":"منذُ بداية الجائحة؛ وضعت قيادتنا الرشيدة سلامة الإنسان أولاً، وكانت من الدول السباقة بتوفير اللقاحات بشكل مجاني لكافة أفراد المجتمع، وأصبح الدور علينا الآن للعودة لحياتنا الطبيعية".

وحث وزير النقل، إلى المبادرة بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعة، والحفاظ على صحتهم، خاصة مع اقترب عودة السفر الدولي.

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