شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الترفية تطلق فرصة للتدريب التعاوني للطلاب والطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن إطلاق فرص للتدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجماعات في 12 تخصص.

وأوضح "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن المجالات المتاح بها فرص التدريب تشمل " إدارة الفعاليات، التسويق والعلاقات العامة، الموارد البشرية، إدارة المشاريع" وغيرهم.

ودعا الطلاب والطالبات لمعرفة الشروط وطريقة التقديم من خلال موقع الهيئة بالرابط التالي من هـــــنـــــــا.