“الشؤون الإسلامية” تُغلق 33 مسجداً في عدة مناطق بعد ثبوت 33 حالة كورونا بين المصلين

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأحد)، إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق، بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 85 يوماً بلغ 994 مسجداً، موضحة أنه تم فتح 950 منها، وذلك بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

Source akhbaar24

