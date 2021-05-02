- 1/2
- 2/2
︎
.
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأحد)، إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق، بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وأوضحت أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 85 يوماً بلغ 994 مسجداً، موضحة أنه تم فتح 950 منها، وذلك بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الشؤون الإسلامية” تُغلق 33 مسجداً في عدة مناطق بعد ثبوت 33 حالة كورونا بين المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.