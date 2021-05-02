إحباط تهريب 21 ألف زجاجة خمر مخبأة في إرسالية زيت زيتون بمنفذ البطحاء

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أحبط رجال الجمارك في منفذ البطحاء محاولة تهريب أكثر من 21 ألف زجاجة من الخمور و240 علبة بيرة. وأبرزت الجمارك في بيان اليوم الأحد أن الكميات المضبوطة عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية زيت زيتون واردة عبر المنفذ. Source almnatiq





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