وزير الصحة: ميزانية مفتوحة لسلامة المواطن.. ونركز على الوقاية من كورونا

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن حكومة المملكة خصصت ميزانية مفتوحة لسلامة المواطن، مع تركيزها الشديد على الوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

وقال الربيعة، في جلسة حوارية عنوانها "رؤية2030 تصنع فرص المستقبل"، مساء السبت، إن الوزارة حققت إنجازات مذهلة في فترة زمنية قياسية ضمن أهداف الرؤية، معتبرًا أن هذه الإنجازات أسهمت في التعامل بشكل متميز مع جائحة "كورونا"، بحسب هيئة "الإذاعة والتلفزيون".

ونبه الربيعة إلى تطور الخدمات والتناغم بين القطاعات الحكومية التي عملت كمنظومة متكاملة بقيادة ولي العهد بهدف رفعة الوطن.

وعن الإنجازات في الملف الطبي خلال السنوات الخمس، أوضح الربيعة أن "الخدمات الحديثة التي تقدمها الوزارة وفرت على آلاف الأشخاص زيارة المكاتب الصحية أو المستشفيات يوميًّا، مع وجود خدمات التشخيص وتقديم العلاج عن بعد".

وأوضح أن هناك 30 ألف شخص يتواصلون هاتفيًّا وإلكترونيًّا كل يوم، مشيرًا إلى استخدام الأساليب الحديثة في منظومة الرصد والعلاج والتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث يتم تحديد مواعيد إجراء التحاليل والفحص إلكترونيًّا، وأن هناك 60 ألف نتيجة ترسل يوميًّا إلى الأفراد الذين أجروا التحاليل، كما أن 200 ألف شخص يسجلون يوميًّا للحصول على اللقاح.

ونبه الربيعة على أن "حكومة المملكة بذلت جهدًا كبيرًا للحصول على اللقاحات وبسرعة هائلة، والآن رغم أن دولاً كثيرة من التي تصنع اللقاحات منعت تصديرها، فإننا نركز على استمرار حملة التطعيمات".

وشدد على التركيز على جودة وفعالية وسلامة اللقاحات، قائلاً: "وضعنا آلية ذات دقة عالية لاعتماد هذه اللقاحات ونتابع نتائجها وأنها ذات مأمونية، فالجودة هي الأساس وليس الكم، وحتى الآن أثبتت اللقاحات أنها آمنة".

وأكد الربيعة أن المملكة حصلت على 9.5 مليون لقاح حتى الآن، مع ميزانية مفتوحة للوقاية والعلاج وتوفير جميع المستلزمات الطبية؛ لأن سلامة المواطن قبل كل شيء".

ولفت إلى أن الوزارة وفرت وصفات إلكترونية للمواطنين بلغ عددها 12.5 مليون وصفة لتسهيل العلاج للمواطنين، فضلًا عن تقديم خدمات لمرضى القلب عبر 30 مركزًا بعد أن كان العدد 18 مركزًا فقط.

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