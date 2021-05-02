بالفيديو.. السديس يطيب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأحد، أنها تقوم بعمليات دورية لتطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب، وفق جدول زمني يستمر على مدار العام.

وعبر حسابها على "تويتر"، بثت الرئاسة مقطع فيديو يظهر خلاله الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس أثناء قيامه بعملية التطييب بنفسه.

يشار إلى أن وكالة شؤون المسجد النبوي، أعلنت، اليوم الأحد، افتتاح المسجد على مدار الساعة، خلال العشر الأواخر من رمضان. جاء ذلك في بيان للوكالة، عبر حسابها على "تويتر".

وكانت الخطة التشغيلية التي وضعتها الوكالة للمسجد النبوي خلال شهر رمضان لهذا العام، تقضي بالغلق بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، ويفتح قبل أذان الفجر بساعتين باستثناء العشر الأواخر من شهر رمضان؛ حيث يستمر فتح المسجد فيها على مدار الساعة، ويتاح للمصلين الصلاة في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، ويستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز.

https://twitter.com/ReasahAlharmain/status/1388910045686026245

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