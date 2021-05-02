كيف تسهم «تبرع» و«زكاتك من بيتك» في تعزيز الاحترازات؟ الموارد البشرية تجيب

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع: "إنه مع دخولنا في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، واقتراب الموعد الشرعي لحلول زكاة الفطر؛ نود أن نعرفكم على المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تعد منصة رسمية للتبرعات والتي تأسست بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتكون الحل الأمثل لإيصال المتبرع بالمحتاج من خلال تبرع سهل وشفاف.

وأضاف "من منطلق (كلنا مسؤول) قامت الوزارة بتسخير المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) من أجل تعزيز العمل بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بربط المتبرع بالمستفيد من خلال عملية وإجراءات رقمية عالية التقنية، ومنذ إنشاء منصة التبرعات الوطنية في شهر رمضان الماضي قامت المنصة بإيصال المساعدة والمعونات لمئات الآلاف من المستفيدين بكل يسر وسهولة وبالمحافظة التامة على الإجراءات الاحترازية، واستشعارًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدور المنوط بها، فقد قمنا بإطلاق مبادرة زكاتك من بيتك، وذلك حتى يتمكن المتبرع بأداء شعيرة زكاة الفطر من خلال المنصة بطريقة رقمية خالية من المخاطر وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية، وذلك بدفع قيمتها اليوم لتخرجها المنصة في وقتها المحدد شرعًا، بناءً على إجازة هيئة كبار العلماء".

وأشار إلى أن للمنصة إمكانية عالية بقدرة توزيع تصل لأكثر من 20 مليون فطرة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى خارجها بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ما سيسهم في تخفيف الازدحام في الأسواق، بالإضافة إلى التقليل من التعامل المباشر مع بائعي زكاة الفطر، وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية على دراسة جميع الإجراءات الخاصة بإخراج زكاة الفطر ابتداءً بالجانب الشرعي، وذلك عن طريق الحصول على الفتوى الشرعية بإجازة إخراج مبالغ زكاة الفطر عن طريق المنصة ابتداء من أول رمضان.

وأبان أنه من جانب تجربة العميل، فقد تم العمل على توفير أفضل التقنيات الرقمية من خلال المنصة، ومن جانب تجربة المستفيد تم إسناد خدمة توزيع زكاة الفطر على أفضل الجمعيات الأهلية بناء على سجلات الإشراف والحوكمة والوزارة.

ودعا الجميع إلى الاستفادة من خدمات المنصة الوطنية للتبرعات ودفع زكاة الفطر إلكترونيًّا حتى تخرجها المنصة في وقتها الشرعي المحدد.