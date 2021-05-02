6 خطوات للتحقق من فواتير «فُرجت» في تطبيق «أبشر أفراد»

أوضحت خدمة فُرجت خطوات التحقق من فواتيرها في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني أبشر أفراد.

وأكدت الخدمة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، اليوم الأحد، إن الخطوات كالتالي:

الدخول إلى حسابك في تطبيق أبشر أفراد.

الضغط على "خدماتي" ومن ثم اختيار من تبويب "خدمات أخرى"، "فرجت".

اختيار "التحقق من رقم الفاتورة".

إدخال رقم الفاتورة.

اختيار "التحقق من رقم الفاتورة".

ستظهر لك نتيجة التحقق ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.

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