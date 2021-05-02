وزير المالية: وفرنا 400 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية

أكد وزير المالية محمد الجدعان رئيس برنامج "تطوير القطاع المالي والتخصيص" أن هيئة كفاءة الإنفاق وفرت خلال السنوات الأربع الماضية 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي، ضمن رؤية 2030.

وقال الجدعان، خلال جلسة حوارية بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، بمشاركة عدد من الوزراء، مساء أمس السبت، أن "البرنامج ساعد في دخول 400% عدد مستثمرين دوليين إضافية، ما يعني ضخ 150 مليار ريال إضافية للسوق"، بحسب هيئة "الإذاعة والتلفزيون".

وأشار الجدعان إلى أن "البرنامج يعمل على دراسة الفرص الاستثمارية وتحقيق التوازن في السوق وتطوير سوق الدين وزيادة التداولات فيه بأكثر من 600%؛ فيما بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 30% تقريبًا".

وتابع: "هذه نسبة مقبولة مقارنة بدول مجموعة العشرين والدول المشابهة للمملكة"، لافتًا إلى أن ارتفاع الدين بشكل متسارع تشكل همًا، ولكنها ليست مقلقة؛ إذ إن هناك الاحتياطي وصندوق الاستثمارات العامة وأصول قابلة للتخصيص، وهو ما يجعل المالية العامة معقولة جدًّا في إطارها العام.

واستدرك: وفي العموم يتم مراعاة نسبة الدين في اتخاذ القرار وتحديد سقوف الميزانية والتوسع في التخصيص، مؤكدًا أن "القطاع المصرفي حقق قفزات في التقنية المالية، وهو ما أسهم في التخفيف من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم الاعتماد بشكل أكبر على المدفوعات الإلكترونية، ما خفف من الاعتماد على النقدية".

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