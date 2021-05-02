جامعة جازان تحقق مراكز متقدمة في اختبارات «المهن الطبية»

رفع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة تحقيق خريجي الجامعة لمراكز متقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما أشاد باهتمام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ومتابعتهم الدائمة للجامعة ورعايتهم لبرامجها وخططها التطويرية، معربًا عن شكره وامتنانه لوزير التعليم لحرصه وتوجيهاته الدائمة التي تصب في دعم وتحفيز طلبة الجامعة ومنسوبيها.

وأشاد بتميز الطلبة وشغفهم بالمعرفة وباكتساب المهارات، والتنافس والجدية في الدراسة الجامعية، كما قدم شكره للكليات التي باتت تمتلك أفضل وأقوى البرامج والخطط الدراسية، إلى جانب تميز أعضاء هيئة التدريس والدعم الإداري والمالي الذي تحظى به كليات الجامعة.

فيما أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق أن الجامعة حققت خلال هذا العام زيادة في أعداد المتقدمين للاختبارات ونسبة متميزة في عدد المجتازين وضعهم في مراكز متقدمة ومشرفة وطموح جامعة جازان دائمًا هو الأفضل، مقدمًا شكره لعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب على هذا التميز.

وأوضح عميد كلية التمريض رئيس اللجنة التنسيقية الدائمة لعمداء الكليات الصحية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى العريشي أن النتائج التي حققها طلبة الجامعة تعكس مدى كفاءة مخرجات الجامعة وكفاءة كوادرها والجهد الكبير الذي يبذل لتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال أفضل وأقوى البرامج والخطط الدراسية.

وأوضح العريشي أن النتائج النهائية أظهرت تحقيق كلية التمريض بجامعة جازان للمركز الثاني على مستوى الجامعات والكليات الحكومية والخاصة السعودية بالنسبة لأعداد المتقدمين، حيث ارتفع عدد المتقدمين للاختبار من كلية التمريض وأقسام التمريض في المحافظات إلى: ٩٢٨ متقدمًا، وبلغت نسبة نجاحهم ٨٩%، فيما حقق خريجو كلية طب الأسنان نسبة نجاح بلغت ٩٤% وحصد خريجو كلية الطب نسبة نجاح بلغت ٩٢%.

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