وزير النقل: دور كبير على المواطنين والمقيمين لعودة الحياة لطبيعتها

أكد وزير النقل صالح الجاسر، اليوم الأحد، دور المواطنين والمقيمين في عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، بعد أن وضعت القيادة "سلامة الإنسان أولًا" في مواجهة أزمة "كورونا".

وفي أول تعليق له، بعد إعلان عودة السفر الدولي، قال الجاسر: منذُ بداية الجائحة؛ وضعت قيادتنا الرشيدة سلامة الإنسان أولاً، وكانت من الدول السباقة بتوفير اللقاحات بشكل مجاني لكافة أفراد المجتمع، وأصبح الدور علينا الآن للعودة لحياتنا الطبيعية، خاصة مع اقترب عودة السفر الدولي.

وأضاف: دعونا نُبادر بأخذ اللقاح لنعود لحياتنا الطبيعة ونحن بصحة وعافية.

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