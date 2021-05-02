«الزكاة والدخل» توضح آلية حساب ودفع الزكاة من خلال منصة زكاتي

بينّت الهيئة العامة للزكاة والدخل آلية وطريقة وخطوات حساب ودفع الزكاة من خلال منصة زكاتي.

وشاركت هيئة الزكاة والدخل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، مقطع فيديو ضمن حملة "ساعة توعية" لتعريف المستخدمين بالحقوق والواجبات.

وأوضحت الهيئة أنه عند دخول المستخدمين لموقع منصة زكاتي عبر شبكة الإنترنت سيجدون عديدًا من الخدمات من بينها دفع الزكاة وحساب الزكاة.

وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أنه عند اختيار دفع الزكاة من المهم أن يكون المستخدم قد قام حساب مبلغ الزكاة المفترض عليه دفعه بنفسه.

وبينّت الهيئة العامة للزكاة أنه إذا لم يكن المستخدم يعرف مبلغ الزكاة المستحق فيمكنه معرفة ذلك من خلال المنصة التي يتم تحديثها بشكل آلي وفوري بأسعار الفضة والذهب بالقيراط.

وأشارت الهيئة إلى أن المنصة توضح للمستخدم الوعاء الزكوي شامل الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة ووحدات الصناديق الاستثمارية والأسهم والديون التي يتم جمعها كلها ضمن الوعاء الزكوي.

وأضافت هيئة الزكاة والدخل أن منصة زكاتي أتاحت كذلك للمستخدم، إضافة مبلغ إضافي إذا كان المستخدم يريد أن يحتاط أو يتصدق.

وبينّت الهيئة أن المنصة تقوم بشكل آلي بعد إضافة كل البيانات في الحقول الخاصة بها بحساب ربع العشر وهو المقدار الواجب شرعًا في الزكاة ويساوي 2.5% وأسهل الطرق لاحتساب هذه القيمة من خلال القيام بعملية قسمة إجمالي المبلغ على 40.

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنه بعض القيام بهذه العملية يتم كتابة رمز التحقق بالحقل الخاص بها يتم الضغط على المتابعة سيقوم النظام بتخيير المستخدم بطرق الدفع المتاحة إما عن طريق فاتورة سداد أو نظام مدى.

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