«المركزي» يوضح أبرز الاختلافات بين البطاقات المصرفية المختلفة

بيّن البنك المركزي السعودي "ساما" للعملاء والمستخدمين أبرز الاختلافات بين البطاقات المصرفية المختلفة.

وأشار "ساما"، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن هناك تشابهًا نسبيًّا بين البطاقات المصرفية من حيث الشكل وأغلب المعلومات المتوفرة على البطاقة مثل رقم البطاقة المكون من 16 رقمًا، وتاريخ انتهاء صلاحية، ورقم سري، وشعار شبكات المدفوعات، وغير ذلك.

وأضاف البنك المركزي أن كل نوع من أنواع البطاقات المصرفية يتميز بخصائص معينة تؤثر على حياة العميل المالية بشكل مختلف، مشددًا على أهمية أن يتمكن العميل من اختيار البطاقة المصرفية التي تتناسب مع احتياجاته وتعاملاته المالية.

وأوضح البنك السعودي المركزي أن البطاقات المصرفية لها أنواع عدة تتمثل في التالي:

أولًا: بطاقة مدى (الخصم المباشر)

وأوضح البنك المركزي أن بطاقة مدى ترتبط بالحساب المصرفي مباشرة، حيث إن عملية الدفع أو السحب نقدًا مرتبطة بالمبلغ المودع في الحساب، فعند استخدام العميل للبطاقة في عمليات التسوق أو السحب النقدي، يتم خصم قيمة المبلغ من رصيد الحساب المصرفي المرتبط بها تلقائيًّا، ولا يمكنك إتمام العملية إذا كان رصيد الحساب غير كاف.

ثانيًا: البطاقة مسبقة الدفع

وبّين ساما أن هذه البطاقة تمكن حاملها من إنفاق المال عن طريق السحب من أجهزة الصراف الآلي أو عبر الشراء من نقاط البيع الإلكترونية، وذلك في حدود رصيد البطاقة الذي أودعه، حيث يجب شحن البطاقة قبل استخدامها عن طريق تحويل العميل أي مبلغ يريده من حسابه الجاري إلى حساب البطاقة، أو باستخدام إحدى قنوات مزود البطاقة المعتمدة على سبيل المثال وليس الحصر، الصراف الآلي، أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو الهاتف المصرفي. إذا نفذ رصيد البطاقة، فلا يستطيع العميل استخدام البطاقة إلا بعد إعادة شحنها مرة أخرى.

ثالثًا: البطاقة الائتمانية

تعد البطاقة الائتمانية أحد المنتجات الائتمانية التي تقدمها المصارف أو شركات التمويل المرخصة، حيث تسمح هذه البطاقات لحاملها بشراء سلع أو سداد فواتير الخدمات أو سحب مبالغ نقدية في صورة دين، وذلك في حدود الحد الائتماني للبطاقة، ومن ثم يسدد المبلغ المستحق بموجب اتفاقية البطاقة الائتمانية. وفقًا لضوابط وتعليمات البنك المركزي السعودي، على الجهات المرخص لها بإصدار البطاقة الائتمانية اتباع استراتيجية فعالة لإدارة مخاطر إصدار البطاقة لعملائها؛ تسمح بإجراء تقييم لأهلية وملائمة المتقدم للحصول على البطاقة والتأكد من أنها تتناسب مع إمكانياته المالية. يجب ملاحظة أن هناك هامش ربح أو رسوم تطبق على المبلغ المستحق، إذا لم يتم سداده بالكامل قبل انتهاء فترة السماح.

رابعًا: بطاقة الحسم الشهري

تشبه بطاقة الحسم الشهري بطاقة الائتمان إلى حد ما، إلا أنها تلزم حاملها بسداد كامل المبلغ المستحق عند استلامه كشف حساب البطاقة أو في تاريخ الاستحقاق المحدد. تقوم البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي بإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، وذلك بعد الحصول على طلب موثق مقدم من العميل.

على حامل أي من البطاقات المصرفية أن يدرك الفرق بين أنواع البطاقات المصرفية ليتمكن من اختيار البطاقة المصرفية التي تتناسب مع احتياجاته وتعاملاته المالية دون دفع رسوم إضافية يمكن تجنبها مثل الفرق بين رسوم السحب النقدي محليًّا من بطاقة مدى والبطاقة الائتمانية.

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